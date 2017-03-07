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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан занял 71-е место в рейтинге лучших стран мира

CA-NEWS (KZ) - Казахстан занял 71-е место в списке лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

Другие страны Центральной Азии в рейтинге не представлены. Всего в списке значится 80 государств. На последних местах расположились Алжир, Иран и Сербия.

Первые места в рейтинга получили Швейцария, Канада и Великобритания.

Страны оценивались по девяти критериям, среди которых были развитие туристической отрасли и социальной сферы, темпы роста экономики, уровень жизни населения и влияние на мировой арене.

Авторы рейтинга отмечают, что мир столкнулся с кризисом и нуждается в новом поколении лидеров.

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судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
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профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
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