Казахстан занял 71-е место в рейтинге лучших стран мира

CA-NEWS (KZ) - Казахстан занял 71-е место в списке лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

Другие страны Центральной Азии в рейтинге не представлены. Всего в списке значится 80 государств. На последних местах расположились Алжир, Иран и Сербия.

Первые места в рейтинга получили Швейцария, Канада и Великобритания.

Страны оценивались по девяти критериям, среди которых были развитие туристической отрасли и социальной сферы, темпы роста экономики, уровень жизни населения и влияние на мировой арене.

Авторы рейтинга отмечают, что мир столкнулся с кризисом и нуждается в новом поколении лидеров.