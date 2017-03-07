В Ташкенте камеры на дорогах начнут фиксировать нарушения
- Узбекистан, общество
- 16:31, 07 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - С 15 марта система видеонаблюдения, установленная на 115 перекрестках Ташкента, начнет фиксировать нарушения ПДД в тестовом режиме. Об этом сообщает uz24.uz, ссылаясь на начальника ГУБДД МВД Узбекистана полковника Холматжона Сайдалиева.
Указанные перекрестки также были оборудованы интеллектуальными детекторами и контролерами, которые помогут в фиксации дорожных нарушений.
В случае, если во время правонарушения транспортным средством управлял не его владелец, то он освобождается от административной ответственности.
Также, согласно изменениям, внесенным в статью 127 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров заработной платы.
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