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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте камеры на дорогах начнут фиксировать нарушения
CA-NEWS (UZ) - С 15 марта система видеонаблюдения, установленная на 115 перекрестках Ташкента, начнет фиксировать нарушения ПДД в тестовом режиме. Об этом сообщает uz24.uz, ссылаясь на начальника ГУБДД МВД Узбекистана полковника Холматжона Сайдалиева.

Указанные перекрестки также были оборудованы интеллектуальными детекторами и контролерами, которые помогут в фиксации дорожных нарушений.

В случае, если во время правонарушения транспортным средством управлял не его владелец, то он освобождается от административной ответственности.

Также, согласно изменениям, внесенным в статью 127 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров заработной платы.

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