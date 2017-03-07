Турецкие следователи запросили помощь ФБР в расследовании убийства российского посла

CA-NEWS (CA) - Генпрокуратура Анкары запросила помощь ФБР в восстановлении электронных писем убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, два представителя прокуратуры Анкары в прошлом месяце обратились к ФБР с просьбой помочь восстановить удаленные сообщения из электронной почты Мевлют Алтынташа. По данным источника, такую помощь ФБР обещало оказать.

Как сообщает Sabah, за десять дней до нападения на посла Мевлют Мерт Алтынташ начал готовиться к убийству, собирая информацию о Карлове в интернете.

Следователям удалось взломать пароль к телефону Алтынташа и найти электронное письмо, в заголовке которого написано «Ты должен это сделать по воле Аллаха». Следователи запротоколировали все имеющиеся на его компьютере и телефоне поисковые запросы по этой теме. Алтынташ использовал почтовый сервис Google и перед самым покушением стер из своего электронного ящика несколько писем, а также закрыл свои учетные записи в Twitter и Facebook. Между тем, для воссоздания полной картины контактов Алтынташа следователям необходимо получить стертые данные из электронной почты, а также открыть доступ к соцсетям, которыми пользовался убийца. Для этого, по информации Sabah, 22 февраля турецкие представители провели встречу с атташе посольства США по правовым вопросам ФБР Майклом Хикоком, который обещал оказать содействие.

Поскольку и телефон, и компьютер преступника являются продукцией компании Apple, прокуратура официально обратилась в стамбульское представительство компании для получения помощи в разблокировке устройств.

Алтынташ застрелил российского посла 19 декабря 2016 года на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Отстраненный от службы полицейский несколько раз выстрелил в спину Карлову. В итоге дипломат скончался от полученных ран. Организатор и исполнитель покушения, 22-летний Мевлют Алтынташ, был застрелен турецкими полицейскими в день убийства Андрея Карлова.

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