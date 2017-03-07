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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЕБРР вернется в Узбекистан после десятилетнего отсутствия, - Reuters

CA-NEWS (UZ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на этой неделе сигнализирует о готовности возобновить работу в Узбекистане после десятилетнего перерыва, сообщили Reuters источники в банке.

Как ожидается, возвращение получит зеленый свет на заседании совета директоров в среду. Оно последует за кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова в прошлом году.

По данным агентства, на смену Каримову пришел экс-премьер страны Шавкат Мирзиёев, и возвращение банка должно побудить реформаторов к модернизации экономики Узбекистана, которую ЕБРР может поддержать в различных областях, начиная с энергоэффективности и заканчивая банками и помощи предпринимательству.

Совет директоров ЕБРР обсудит Узбекистан в среду, сказал источник в банке на условиях анонимности. По его словам, решение о возвращении, как ожидается, будет одобрено.

«Это будет хорошим сигналом», - сказал другой источник в ЕБРР, подтвердив, что банк, скорее всего, сообщит о своем возвращении в Узбекистан.

Представитель банка, отвечая на вопрос о возможном возвращении, сказала, что ЕБРР не комментирует повестку заседаний своего совета директоров.

Комментируя отсутствие банка в Узбекистане в последнее десятилетие, она сказала, что условия в стране «были таковы, что для деятельности ЕБРР было крайне мало возможностей». Если возвращение, как и ожидается, будет одобрено, президент ЕБРР Сума Чакрабарти посетит Узбекистан позднее в марте, что станет еще одним символическим шагом.

Отношения ЕБРР и Узбекистана ухудшились из-за ситуации с правами человека. Кризис наступил в 2003 году, когда правительство Каримова принимало ежегодное заседание ЕБРР в надежде привлечь иностранные инвестиции. Однако встреча обернулась противостоянием президента Узбекистана и правозащитных организаций, которые поддержало руководство ЕБРР.

Годом позже банк ограничил кредитование в Узбекистане, а к 2007 году полностью прекратилось выделение средств на новые проекты в стране.

ЕБРР, скорее всего, будет возобновлять деятельность в Узбекистане постепенно, чтобы понять, как обстоит ситуация с правами человека при новом руководстве страны, отмечает Reuters.

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