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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан за 4 года получит на развитие плодоовощного бизнеса около $1 млрд
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан за 4 года получит на развитие плодоовощного бизнеса от различных источников около $1 млрд, передает журнал "Зерно".

Таким прогнозом поделился экономист инвестиционного отдела FАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций), Андрей Ярмак. Эксперт рассказал, что за год Узбекистаном было использовано $100 млн кредитной линии Всемирного банка на развитие производства, а также хранения и переработки фруктово-овощной продукции.

«И это только деньги от одного донора. В прошлом году Азиатский банк развития одобрил подобную кредитную линию для Узбекистана на сумму $154 млн», - заявил А.Ярмак.

Экономист FАО прогнозирует получение среднеазиатской страной в течение 4 лет еще около $1 млрд, без учета технической помощи и грантов, а это, по мнению представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, еще около $200 млн.

Ярмак говорит о значительном увеличении площадей под яблони, и прогнозирует, что к 2020 году в Узбекистане будут собирать до 1 млн тонн яблок, что значительно превысит внутреннюю потребность страны с населением в 33 млн человек. Однако яблоками все не ограничится: эксперт отметил, что уже в этом году в Узбекистане начнут активно выращивать столовый виноград, орехи, черешню, сливы, абрикос и персик, для чего уже закладываются значительные площади интенсивных садов. Помимо активизации садоводства в Узбекистане уже работают над внедрением проектов по производству замороженной и сушеной фруктово-овощной продукции.

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