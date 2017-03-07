США начали развертывание ПРО в Южной Корее после ракетных испытаний КНДР

- США во вторник начали размещать первые элементы противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Южной Корее после того, как КНДР испытала четыре баллистические ракеты, сообщило американское тихоокеанское военное командование, сообщает Reuters.

Северокорейские СМИ сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын лично контролировал пуски ракет в понедельник, усилив угрозы в адрес Вашингтона, который проводит совместные с Южной Кореей военные учения.

"Продолжение провокационных действий Северной Кореи, в том числе вчерашний запуск нескольких ракет, только подтверждает разумность решения нашего союза, принятого в прошлом году, о развертывании THAAD в Южной Корее", - заявил глава тихоокеанского командования США Гарри Харрис.

Решение американских военных, скорее всего, усугубит разрастающийся конфликт между Южной Кореей и Китаем, который говорит, что размещение комплекса подрывает равновесие в сфере безопасности региона.

Четыре баллистические ракеты, выпущенные Северной Кореей в понедельник, упали в море к северо-западу от побережья Японии. Испытания разозлили Сеул и Токио, пройдя спустя несколько дней после того, как Пхеньян пообещал возмездие за военные учения, которые он рассматривает как подготовку к войне.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник обсудили по телефону пуски ракет обладающей ядерным оружием КНДР.

"Япония и США подтвердили, что последние запуски ракет Северной Кореей стали очевидным нарушением резолюций ООН и явной провокацией против регионального и международного сообщества", - сказал Абэ журналистам.

"Угроза (со стороны КНДР) перешла на новый уровень".

Трамп также обсудил ракетные испытания с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном, сообщила администрация южнокорейского лидера.

США и Япония призвали Совет безопасности ООН провести заседание по поводу последних ракетных пусков КНДР, которое, скорее всего, будет запланировано на среду, сообщили дипломаты.

Планы о размещении противоракетного комплекса США на Корейском полуострове спровоцировали дипломатическое противостояние Китая и Южной Кореи.

Китайское государственное издание Global Times предупредило о росте угрозы военного конфликта на Корейском полуострове из-за учений, проводимых США и Южной Кореей, и ракетных испытаний КНДР.

"Китайский народ разозлен тем, что ядерная программа Пхеньяна дала Сеулу предлог для развертывания THAAD", - пишет таблоид.

"Пхеньян слепо верит, что ядерное оружие - основная гарантия национальной безопасности, несмотря на то, что действительность говорит об обратном".

Китай выступает против развертывания THAAD, говоря, что мощный радар системы поставит под угрозу безопасность страны. Южная Корея и США говорят, что комплекс предназначен исключительно для предотвращения провокаций со стороны КНДР.

Пекин и Москва договорились "наращивать совместные усилия" против размещения в Южной Корее американской противоракетной системы, сообщил китайский МИД на прошлой неделе.

Южнокорейское информационное агентство Рёнхап сообщило, что развертывание THAAD может быть завершено в течение одного или двух месяцев.