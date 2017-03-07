Смертельную битву леопарда с гигантским питоном сняли на видео

- В южноафриканском государственном парке Крюгера произошел настоящий поединок между леопардом и питоном, сообщает британское издание Daily Mail.

Сражение началось из-за детеныша дикой кошки. Опасные хищники сцепились друг с другом из-за котенка, который по неосторожности угодил в яму к змее. Мама-леопард сумела отогнать питона, а затем и вовсе убить змею.