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  8 марта 2017
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В Азербайджане ожидают визита Назарбаева в апреле

CA-NEWS (KZ) - Азербайджан ожидает визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

"Мы ожидаем визит Нурсултана Абишевича в Баку в следующем месяце", - сказал Мамедъяров, отвечая на вопрос о перспективах казахстанско-азербайджанского сотрудничества во время выступления в Дипломатической академии России. По его словам, "возможности отношений двух стран огромны".

Глава МИД напомнил, что в сфере энергетики у Азербайджана и Казахстана действует ряд межправительственных соглашений. Напомним, что Назарбаев планировал посетить Азербайджан 12 октября прошлого года, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.

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