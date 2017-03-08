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  8 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Финляндия проведут межведомственные политические консультации
CA-NEWS (TJ) - Политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Финляндии пройдут в городе Душанбе.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, сегодня, 7 марта заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода принял посла Финляндии в РТ (с резиденцией в Хельсинки) Никласа Линдквиста.

Финский дипломат прибыл в Душанбе для участия в межведомственных политических консультациях между Таджикистаном и Финляндией, сообщает Авеста.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в рамках международных организаций.

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