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  8 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон назвал великой миссией матерей воспитание здоровых и образованных детей
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в честь Дня матери провел 7 марта в «Кохи Борбад» в Душанбе встречу с женщинами-активистами страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент в начале собрания поздравил всех присутствующих и в их лице всех женщин и матерей страны с Днем матери и началом пробуждения природы.

Эмомали Рахмон отметил, что мать творит жизнь, связывает поколения, она источник любви и сердечности, она дарит силы и жизнь, и подчеркнул, что именно поэтому таджикский народ, и, в целом все человечество, почитает этот уникальный и вечный её образ, восхваляет её величие, всегда склоняет голову перед ней.

По мнению главы государства, роль женщин и матерей неоценима в процветании семьи, воспитании детей, обучении их родному языку, этике и нравственности, воспитании высокого чувства самосознания и самопознания, национального чувства и патриотической гордости.

Эмомали Рахмон сравнил таджикскую женщину с бесценной сокровищницей, которая отдает все свое сокровище воспитанию просвещенных и патриотичных, имеющих высокую нравственность и готовых к самостоятельной жизни, детей. Таджикская мать родила тысячи честных, доблестных, патриотичных, мудрых детей, именитых и самоотверженных политиков, прославивших нацию, воспитала их с любовью в своих объятиях и направила на путь служения народу и Родине.

По словам президента, правительство Таджикистана придает первостепенное значение вопросу поддержки женщин и девушек, превратило эту инициативу в одно из важных направлений социальной политики государства. В частности, в Послании президента к парламенту для установления квот и льгот для женщин и девушек на разных уровнях правительству страны было поручено привлекать женщин и девушек к работе в учреждениях банковской системы, службы связи — молодых девушек, талантливых и квалифицированных женщин. Данная мера также будет осуществлена в рамках гендерной политики.

С целью способствования развитию предпринимательской деятельности женщин принято постановление правительства страны «О создании и выделении грантов президента Республики Таджикистан в поддержку предпринимательской деятельности женщин на 2016-2020 годы».

Было подчеркнуто, что заметна роль образованных и просвещенных женщин в агитации и пропаганде устойчивости семьи и здорового общества, существенно их участие в разработке и реализации программ социально-экономического развития.

Эмомали Рахмон отметил, что принятие Концепции развития семьи в Республике Таджикистан является выразителем нынешнего состояния и перспективы государственной политики в направлении укрепления статуса семьи.

Президент назвал великой человеческой миссией матерей воспитание здоровых и образованных детей и отметил, что мы всегда должны помнить и уважать бодрствование матерей, их тяжелый труд, направленный на воспитание детей.

Поэтому Лидер нации призвал присутствующих и всех соотечественников: любите своих матерей, будьте к ним любезными и заботливыми, цените и никогда не обижайте их, и не жалейте свою любовь и заботу по отношению к ним, ибо в этом заключается наш сыновний долг перед благочестивой и райской личностью матери.

В завершение была выражена уверенность в том, что матери, как творцы жизни и красоты, символ вечной любви и домашнего очага, примут активное участие в политической, социальной и культурной жизни нашей страны, с верностью, мужественной устойчивостью будут продолжать свою созидательную миссию на благо прогресса нашего государства.

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