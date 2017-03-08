Reuters сообщило о расколе в руководстве Узбекистана из-за вероятностного возвращения ЕБРР

- Возвращение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистан и ряд других планов нового президента страны Шавката Мирзиёева относительно реформ в стране вызвали сопротивление со стороны главы Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова, с которым, как утверждает агентство, глава государства «делит полномочия». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники и источники в ЕБРР.

По данным агентства, целый ряд мер, таких как введение плавающего курса валюты, отмена виз для туристов из 15 стран, а также возобновление авиасообщения с соседним Таджикистаном, задерживаются из-за раскола в руководстве страны, передает РБК.

«Мирзиёев пытается показать Западу, что он реформатор, особенно когда речь идет об экономике и финансовом секторе», — приводит агентство слова одного из дипломатических источников. «Но глава безопасности Иноятов занимает другую позицию. Он против быстрых реформ», — подчеркнул собеседник.

Ожидается, что ЕБРР на этой неделе сообщит, что готов возобновить свою деятельность в Узбекистане, отмечает Reuters. Как отмечает агентство, это стало возможным после кончины бывшего президента страны Ислама Каримова. ЕБРР при его президентстве свернул сотрудничество с Узбекистаном в связи с нарушением прав человека в стране.

Бывший премьер Узбекистана Мирзиёев выиграл президентские выборы в декабре 2016 года после смерти Каримова. Как отмечает Reuters, после победы на выборах он не стал наследовать абсолютные полномочия президента и де-факто делит их с первым вице-премьером Рустамом Азимовым и Иноятовым. Reuters добавляет, что Мирзиёев и Азимов считаются реформаторами. Иноятов занимает пост председателя Службы национальной безопасности Узбекистана с 1995 года.

Еще в ноябре правительство Узбекистана опубликовало проект распоряжения, в котором предлагается либерализация валютного режима. Документ должен был быть принят 15 января, однако этого не произошло. По словам источников, Иноятов выступает против изменений, считая, что они «могут ослабить государство и некоторых влиятельных госслужащих, которые контролируют валютные потоки через сложившиеся правила».

Что касается планов по отмене виз для туристов из 15 стран, то распоряжение об этом узбекское правительство, во главе которого тогда еще стоял Мирзиёев, опубликовало 2 декабря, накануне президентских выборов. Изменения должны были вступить в силу с апреля 2017 года. Однако менее чем через три недели Мирзиёев изменил свой приказ, отложив введение безвизового режима для этих стран до 2021 года. По утверждению источников Reuters, это также было вызвано разногласиями в руководстве страны.

Планам возобновить авиасообщение с Таджикистаном также помешал Иноятов, утверждают источники Reuters. В январе страны договорились возобновить пассажирские рейсы впервые за последние 25 лет. Таджикская авиакомпания Somon Air даже совершила пробный рейс из Душанбе в Ташкент. Однако перевозчик внезапно отменил первый регулярный рейс, намеченный на 20 февраля. Это произошло за несколько часов до запланированного вылета. Источники уверяют, что это стало следствием вмешательства главы Службы национальной безопасности Иноятова.

В пресс-службе Мирзиёева на запросы Reuters о комментариях не ответили.

В пресс-службе Мирзиёева на запросы Reuters о комментариях не ответили.



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http://www.rbc.ru/politics/07/03/2017/58bea6899a794729f896d204