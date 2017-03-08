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  8 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Япония выделила более $500 тысяч на соцпроекты в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Япония выделила Узбекистану грант в размере $551,1 тысячи на восемь социальных проектов, сообщило Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

На церемонии подписания грант-контрактов, состоявшейся 7 марта в Ташкенте, приняли участие заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова, первый замминистра народного образования Бахтиёр Данияров и посол Японии в Узбекистане Нобуаки Ито.

Финансовые средства будут направлены по программе безвозмездной помощи социальным проектам малого масштаба. Это Ташкентский областной онкологический диспансер, детская клиническая больница №3 в Ташкенте и Наманганский областной онкологический центр. На выделенные средства будет закуплено современное медицинское оборудование для этих учреждений.

Кроме того, на выделенные средства школы Акдарьинского района Самаркандской области Караузякского района Каракалпакстана, дошкольное образовательное учреждение Караузякского района, а также специализированные школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей Джизака и Шурчинского района Сурхандарьинской области получат учебное оборудование.

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