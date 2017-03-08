Гитара, домбра, стихи : Как Назарбаев поздравлял женщин в Акорде (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - 7 марта в Акорде прошла традиционная встреча главы государства Нурсултана Назарбаева с женщинами. Официальное название этого мероприятия - встреча с представительницами женской общественности Казахстана "Көктем шуағы". Каждый раз на нее приглашаются разные женщины.

Как и полагается, женщин собрали во дворце заранее. По картинке из зала (журналисты за происходящим наблюдали из пресс-центра, куда транслировалось изображение) можно было видеть торжественно одетых дам. Долгое время они не решались занять свои места. Но позже все-таки сели. В руках у одной из них можно было заметить гитару. Не было никаких сомнений, что этот инструмент станет традиционной музыкальной паузой, которая обычно бывает на таких встречах, сообщают казахстанские сми.

В какой-то момент двери, откуда должен был войти президент, отворились. И женщины приготовились к встрече. Но это пока был лишь шеф протокола главы государства. Судя по улыбке, он понял, что произошло.

Нурсултан Назарбаев не заставил себя долго ждать. Он вошел в приподнятом настроении и, поздравив женщин с праздником, заметил: "Мужчин маловато. Мы вдвоем только сегодня, да?" - сказал Назарбаев, по всей видимости, обращаясь к руководителю Администрации президента Адильбеку Джаксыбекову, который сидел по правую руку от него.

"Когда подбирали, кого пригласить, - это не простая задача была. Наверное, многие хотели, да, Гульшара?" - сказал Назарбаев председателю Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Гульшаре Абдыкаликовой. "Да", - подтвердила она.

По всей видимости, именно она ответственна за отбор кандидатов. "Может быть, не всех учли. Но с каждым годом будем продолжать учитывать", - отметил Глава государства.

Перед тем как начать слушать женщин, Назарбаев решил поговорить о проблемах в обществе. Например, он заявил, что институт семьи в Казахстане нуждается в укреплении, так как каждый третий брак у нас в стране распадается.

"В 45 процентах случаев причиной развода является неподготовленность супругов к ответственности. Еще правители Востока говорили, что создать достойную семью сложнее, чем возвести роскошный дворец. Эта стройка никогда не заканчивается и зависит от обеих сторон. Первоначально движет нами любовь, страсть - это понятно. Но когда она проходит, должна быть ответственность. Чтобы были ответственный муж и ответственная жена, они должны быть подготовленными, ведь они не просто принимают это решение, а создают союз, выбирают спутника на всю жизнь", - сказал Назарбаев и фактически повторил свои слова от 7 марта 2013 года о том, что в вопросе создания семьи внешняя красота супругов не самое главное.

"Надо серьезно воспринимать тех, кто говорит: "Я хочу соединиться с тобой, чтобы пройти всю тяжесть этой жизни". А не тех, кто говорят: "Какие у тебя волосы красивые и так далее", - отметил президент.

Традиционно такие встречи не обходятся без анекдотов и притч. Их было достаточно и в этот раз. "Фаина Раневская, очень известная актриса, говорила: "Мы все же умнее мужчин". Ее спрашивали: "Почему?" Она отвечала: "Мы ни одного мужчину не выбираем, смотря на их ноги", - сказал Глава государства и сам от души посмеялся. Пришло время участниц встречи. 23-летняя чемпионка Универсиады по лыжным гонкам Анна Шевченко заинтересовала Президента своими спортивными успехами.

"Смотрите: гонка с преследованиями - пять километров, классический ход - 15 километров. Можешь представить, Адильбек Рыскельдинович? Ты каждый день бегаешь по берегу без лыж", - говорил Назарбаев, читая справочную информацию, подготовленную ему Гульшарой Абдыкаликовой.

Адильбек Джаксыбеков понимал, о чем речь. Ведь руководитель Администрации Президента в прошлом году удивил всех, пробежав марафонскую дистанцию в 42 километра. "Молодец, успехов тебе", - сказал Назарбаев Анне Шевченко. Не обошлось и без подарков. Так, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева подарила Назарбаеву детский рисунок, а директор сельской школы из Северо-Казахстанской области Ирина Седова - домбру, на которой президент даже немного поиграл.

Но главный музыкальный сюрприз главу государства ждал впереди. Певица Мария Галицкая решила вместо речей исполнить для президента сразу две песни. "Мне нравятся ее романсы, когда она поет", - признался Назарбаев. Галицкая исполнила песню "Махаббат вальсі". Но, очевидно, учитывая похвалу Главы государства, решила спеть еще и композицию Юрия Визбора "Ты у меня одна". И в первом и во втором случае ей подпевали другие участники встречи, в том числе и сам президент.

"Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой. Можешь махнуть рукой. Можешь отдать долги. Можешь любить других. Можешь совсем уйти, только свети, свети", - закончила Мария.

"Спасибо, Мария, успеха творческого, жизненного, счастья тебе. Когда заканчиваешь университет?" - поинтересовался Назарбаев. "Вот уже закончила", - ответила она. "Ты уже известная стала певица. Проблем не будет. Наверное, в столицу переедешь или в Алматы будешь. Спасибо, успехов", - сказал президент.

После президент начал давать советы мужчинам, как понравиться женщине. А так как мужчин за столом было немного, он вновь обратился к Адильбеку Джаксыбекову, назвав его "Адеке". "Если хочешь понравиться женщине, Адеке, если она красивая, говори, что ты умная. Если она не очень выглядит, говори, красивая. Если не то и не другое не подходит, скажи: "Как ты похудела", - сказал Назарбаев и добавил. - Вот я их все время учу, не умеют обращаться".

Учитывая наличие в списке приглашенных серебряного призера военного чемпионата мира по парашютному спорту Римму Рамазанову, которая выполнила более 1200 прыжков с парашютом, казалось, что Назарбаева уже мало чем может удивить. Но он искренне удивился, когда узнал, как 28-летняя Зарина Кокжанова открыла частное охранное агентство. "Частное охранное агентство?" - поинтересовался Назарбаев. "Да, все верно", - сказала девушка.

А еще президент оценил труд артистов балета. "Балет - тяжелое дело. Я раньше всегда считал, что тяжелее металлургов и горняков нет. Теперь считаю, что балет. Пашут нормально день и ночь", - отметил он, общаясь с ведущей балериной театра "Астана- Балет" Миланой Букановой.

Встреча закончилась, и трансляцию для журналистов прекратили. Чуть позже на сайте президента появилась фотография, как участники встречи держат в руках фужеры с шампанским.