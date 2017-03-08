РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Официальный курс доллара в Таджикистане перевалил за 8 Сомони
CA-NEWS (TJ) - Официальный курс таджикского сомони по отношению к американскому доллару с начала текущего года снизился на 1,6% и перевалил за отметку в 8 сомони за $1, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ..

Заметное снижение также происходит на рыночном курсе сомони к доллару. В начале года один доллар банковскими центрами обмена валюты покупался за 7,90 сомони, а продавался – за 7,92 сомони. Сегодня курс покупки доллара в указанных центрах составляет 8,10 сомони, а продажи – 8,12 сомони.

Напомним, что государственным бюджетом на 2017 год курс национальной валюты к доллару запланирован на уровне 9,16 сомони.

Ранее НБТ сообщил, что официальный курс сомони по отношению к доллару США в 2016 году снизился на 10,8%. Только за январь прошлого года сомони к доллару обесценился на 10,3%.

Валютное давление на сомони усилилось во второй половине февраля этого года. Доллар в банках реализуется в ограниченных объемах.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
Сарыбаев Эдилбек Азимович
общественный деятель, председатель Научно-просветительского общества «Кыргыз Жер», режиссер
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×