Официальный курс доллара в Таджикистане перевалил за 8 Сомони

- Официальный курс таджикского сомони по отношению к американскому доллару с начала текущего года снизился на 1,6% и перевалил за отметку в 8 сомони за $1, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ..

Заметное снижение также происходит на рыночном курсе сомони к доллару. В начале года один доллар банковскими центрами обмена валюты покупался за 7,90 сомони, а продавался – за 7,92 сомони. Сегодня курс покупки доллара в указанных центрах составляет 8,10 сомони, а продажи – 8,12 сомони.

Напомним, что государственным бюджетом на 2017 год курс национальной валюты к доллару запланирован на уровне 9,16 сомони.

Ранее НБТ сообщил, что официальный курс сомони по отношению к доллару США в 2016 году снизился на 10,8%. Только за январь прошлого года сомони к доллару обесценился на 10,3%.

Валютное давление на сомони усилилось во второй половине февраля этого года. Доллар в банках реализуется в ограниченных объемах.