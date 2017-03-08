Новые мосты и ахалтекинец в подарок. Итоги визита президента Узбекистана в Туркменистан (фото)

- В Ашхабаде в понедельник состоялись переговоры между президентами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

По случаю прибытия лидеров двух стран в Ахалтекинском конном комплексе была организована выводка элитных «райских» коней.

«Затем резвость, красоту и стремительность «крылатых» коней и своё отточенное мастерство верховой езды и выполнения сложных акробатических трюков президентам Туркменистана и Узбекистана продемонстрировали джигиты из группы национальных конных игр «Галкыныш», - говорится в сообщении.

«От имени туркменского народа в дар братскому узбекскому народу был преподнесён прекрасный ахалтекинский скакун, что стало ещё одним ярким знаком нерушимости отношений дружбы и добрососедства между двумя странами», - отмечается в тексте.

В этот же день узбекский лидер возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана. По сложившейся доброй традиции глава Узбекистана посадил на расположенной здесь Аллее почётных гостей молодое деревце как символ дружбы и братства между двумя странами и народами.

Затем президент Республики Узбекистан проследовал в Кипчак, где отдал дань памяти первого президента Туркменистана, возложив цветы в Мавзолее, и посетил Мечеть духовности Туркменбаши.

Вечером в честь высокого гостя президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал официальный ужин, на котором главы двух государств обменялись речами, отмечает пресс-служба.

Утром следующего дня президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев отправились в Туркменабат, где приняли участие в церемонии открытия авто- и железнодорожных мостов через Амударью «Туркменабат – Фараб». Открытие сопровождалось масштабными празднованиями.

Затем в Туркменабате был открыт памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, к которому туркменский и узбекский лидеры возложили венки.

Вечером 7 марта после большого концерта и ужина в VIP зале дворца Рухыет президент Мирзиёев отбыл в Узбекистан.