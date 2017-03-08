Назарбаев о своей маме: Она мне снится перед приняитем важных решений

CA-NEWS (KZ) - На официальном аккаунте Акорды в Instagram опубликовано архивное видео от 2001 года, когда Нурсултан Назарбаев вспоминал о своей маме. Выступая перед гостями на одной из встреч, глава государства решил поделиться с ними ценным советом.

"Тогда не смог больше, чаще быть с ней. А я знал, как она меня сильно любит - думаю, что как ни один человек на свете. Наверное, ее эта любовь до сих пор меня в жизни поддерживает. Даже когда я принимаю очень важные, тяжелые решения, она мне снится. Я вам прямо скажу, я не мистик, я вообще не верю никаким знахарям, никаким экстрасенсам, ни астрологам. Но бывало так, что она мне просто приснилась и говорила "Будь уверен, все будет нормально!" Так вот, я бы, если сейчас она была жива, я как сын мог бы к ней обратиться письмом, я бы сказал, что я ее очень люблю. Сильно люблю. Дорожу ей", - отметил президент Казахстана.

Елбасының анасы туралы сөзі (2001 жыл) Публикация от AkordaPress (@akordapress)Мар 7 2017 в 9:42 PST

Мать Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Альжан (1910-1977). Родилась в семье муллы аула Касык Курдайского района Джамбульской области. Альжан приехала вместе со своим ссыльным отцом в Ушконыр, где познакомилась с Абишем - отцом будущего главы государства.

Альжан воспитывала в сыне уважение и почтение к взрослым, прививала любовь к национальным традициям, песням и обычаям.