Узбекистан и Турция подписали контракты на $1 млрд

- Узбекистан и Турция подписали пакет документов в ходе визита правительственной узбекской делегации во главе с заместителем премьер-министра Рустамом Азимовым на свыше 1 млрд долларов, сообщило ИА "Жахон".

В ходе переговоров стороны определили приоритетные направления развития экономического сотрудничества.

4 марта исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.

Участники совместных мероприятий были едины во мнении, что дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Турцией отвечает интересам обоих народов.

Напомним, что президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре 2016 года в Самарканде обсудили разработку «дорожной карты» по развитию сотрудничества двух стран.