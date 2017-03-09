Узбекистан и Турция подписали контракты на $1 млрд
- Узбекистан, экономика
- 8:52, 09 марта 2017
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- Обновлено: 9:01, 09 марта 2017
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Турция подписали пакет документов в ходе визита правительственной узбекской делегации во главе с заместителем премьер-министра Рустамом Азимовым на свыше 1 млрд долларов, сообщило ИА "Жахон".
В ходе переговоров стороны определили приоритетные направления развития экономического сотрудничества.
4 марта исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.
Участники совместных мероприятий были едины во мнении, что дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Турцией отвечает интересам обоих народов.
Напомним, что президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре 2016 года в Самарканде обсудили разработку «дорожной карты» по развитию сотрудничества двух стран.
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