В Киеве адвокаты родственника Ислама Каримова выступили с критикой Узбекистана (видео)

- Частные адвокаты племянника супруги покойного президента Узбекистана Акбарали Абдуллаева ведут борьбу против его выдачи Ташкенту. На пресс-конференции 7 марта в Киеве они заявили, что Узбекистан – государство, которое не заслуживает доверия, передает centralasian.org.

23 февраля суд города Киева вынес решение о продлении срока ареста родного племянника супруги покойного президента Узбекистана Акбарали Абдуллаева до 1 года. В настоящее время он содержится в изоляторе Службы безопасности Украины. 33-летний Акбарали Абдуллаев был задержан украинскими пограничниками 14 января этого года в международном аэропорту Киева по требованию Генеральной прокуратуры Узбекистана. На родине он обвиняется в присвоении сотни миллионов долларов.

Однако, сам Акбарали Абдуллаев заявляет, что уже отбыл тюремное наказание за аналогичные преступления в Узбекистане в период с 2013 по 2016 год и считает, что нынешние обвинения являются политически мотивированными.

Один из адвокатов Абдуллаева Оливер Уоллеш отметил, что Абдуллаев прибыл в Украину законно, при себе он имел паспорт и выездную визу Узбекистана. "Согласно Страсбургскому суду, даже если Узбекистан будет обещать справедливый суд в отношении него, не пытать и оказать ему правовую помощь, этих гарантий недостаточно. Европейский суд признал Узбекистан не заслуживающим доверия, – заявил он.

Глава пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что Абдуллаев сдал документы для получения статуса беженца, что будет учтено во время вынесения окончательного приговора. "Но если исходить из документов, которые были отправлены из Узбекистана, в отношении него выдвинуты новые обвинения", – уточнила она.