В Пакистане открыли постоянно действующий выставочный зал продукции из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В рамках визита узбекской делегации во главе с заместителем премьер-министра республики Улугбеком Розукуловым в Пакистан состоялась церемония официального открытия постоянного выставочного зала посольства страны в Исламабаде под названием «Торговый караван: Сделано в Узбекистане».

В выставочном зале презентованы более 170 наименований товаров узбекского производства, в том числе 51 образец строительных материалов, 66 моделей кабельно-проводниковой продукции и бытовой техники, 48 единиц сантехники, сообщило ИА "Жахон".

Презентация вызвала особый интерес пакистанской стороны. Подписан, в частности, меморандум о сотрудничестве в сфере строительства между крупной многопрофильной компанией «Бахрия Таун» и АО «Узсаноатэкспорт» по организации экспорта строительных материалов из нашей страны. Более того, ряд крупных строительных компанией и операторов мобильной связи Пакистана заявил о заинтересованности в налаживании прямых деловых контактов с партнерами в Узбекистане.

Участники выставки оценили современную и высокотехнологическую линейку бытовой техники, включая «умные» телевизоры и планшеты компании Artel.