Адвокаты племянника супруги Ислама Каримова заявляют, что в Узбекистане Акбарали Абдуллаева могут убить

- Защита Акбара Абдуллаева - племянника жены покойного президента Узбекистана Ислама Каримова - считает незаконным запрос узбекских властей на его экстрадицию из Украины. Об этом адвокаты заявили на пресс-конференции в Укринформе , 7 марта.

"То, что бросается в глаза и ставит под сомнение, что вопрос о выдаче или невыдаче Акбара Абдуллаева Республике Узбекистан лежит исключительно в правовой плоскости. И это основные риски, с которыми сталкивается сторона защиты, к сожалению... На основании сфальсифицированного уголовного дела Республика Узбекистан требует выдачи Украиной Акбара Абдуллаева", - подчеркнул адвокат Маркиан Галабала.

По его словам, это нарушает основные обязательства Украины о недопущении к привлечению к ответственности дважды за одно и то же, поскольку в Узбекистане Абдуллав уже был осужден.

Кроме того, адвокат заметил, что Абдуллаев приехал в Украину "абсолютно добровольно, законно", т.е., не скрывается.

"Его (Абдуллаева - ред.) намерением было приехать в Украину для того, чтобы Украина разрешила ему жить здесь", - подчеркнул адвокат Оливер Уоллеш (Германия).

Он добавил, что прибытие Абдуллаева именно в Украину не связано с бизнесом.

Кроме того, по убеждению адвоката, его подзащитный утверждает, что в Узбекистане в случае экстрадиции его убьют.

Защита утверждает, что процедура выдачи Абдуллаева прежде всего предусматривает Европейскую конвенцию о правах человека, но не Минскую конвенцию. Арестованный в Украине Абдуллаев, по словам адвокатов, на родине подвергался жестоким пыткам в ходе уголовного производства против него, поэтому, запрос о его экстрадиции незаконный в свете Конвенции.

Как сообщалось, 19 января этого года в Киеве по ходатайству прокуратуры суд арестовал гражданина Республики Узбекистан, который находился в международном розыске за многомиллиардные финансовые махинации. Иностранец, имя которого в прокуратуре не назвали, был задержан работниками Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Государственной пограничной службы Украины. При себе мужчина имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Республики Узбекистан.

Согласно учету Генерального секретариата Интерпола этот гражданин находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере свыше 91 млн долларов США, сокрытии иностранной валюты на сумму около 200 млн долларов США и 271 тыс. 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тыс. латвийских латов, а также должностном подлоге.