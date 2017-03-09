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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Боевики ИГ напали на главный военный госпиталь в Афганистане: 30 человек погибло, 70 ранено (видео)

CA-NEWS (CA) - Вооруженные люди, переодетые медиками, напали на крупнейший военный госпиталь в Кабуле. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». До этого о своей непричастности заявило движение «Талибан».

Один из сотрудников госпиталя Сардар Дауд сказал в интервью Би-би-си, что слышал взрыв у главных ворот, после чего началась стрельба. «Я видел человека в белом халате - он начал стрелять в меня. Я прыгнул вниз по лестнице, а он открыл огонь по одному из моих коллег», - сказал доктор Абдул Кадир.

Как сообщает афганский телеканал Tolonews, больше 30 человек погибли и свыше 70 ранены в результате нападения боевиков, сообщил представитель министерства обороны страны.

По словам представителя министерства, в данный момент службы безопасности взяли госпиталь под полный контроль.

Госпиталь, рассчитанный на 400 пациентов, находится в дипломатическом квартале недалеко от посольства США. Перестрелка продолжалась на протяжении несколько часов. Бойцы спецназа, находившиеся на крыше госпиталя, застрелили всех четырех нападавших.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал это нападение «попранием всех человеческих ценностей». «Во всех религиях больницы считаются неприкосновенными, и нападение на больницу - это атака на весь Афганистан», - сказал президент.

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Комментарии (1)
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milankaran
09:47, 09 марта 2017
Хороший шанс афганцам обьединиться и вместе дать отпор ИГил с уничтожением их на совсем....
кто есть кто
Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
член правления ОАО «Кыргызтелеком»
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
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