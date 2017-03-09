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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданина Таджикистана осудили на 10 лет за публикацию 20 видеороликов ИГ
CA-NEWS (TJ) - Суд Хатлонской области Таджикистана отправил за решетку сроком на 10 лет 26-летнего жителя Курган-Тюбе, который признан виновным в наёмничестве. Имя молодого человека не раскрывается, известны лишь его инициалы О.К.

В суде сообщают, что осужденный, будучи в Москве, контактировал с членами террористической группировки «Исламское государство» и был задержал по возвращении на родину в конце 2016 года. В ходе судебного рассмотрения дела его вина в пропаганде идей ИГ была полностью доказана.

Уголовное законодательство Таджикистана предусматривает суровое наказание за пропаганду и вербовку граждан для участия в боевых действиях за рубежом, сообщает радио Озоди.

По материалам суда, О.К. разместил на своей странице в одной из социальных сетей свыше 20 видеороликов, пропагандирующих идеи ИГ и завербовал нескольких молодых таджикистанцев в ряды этой террористической группировки.

По официальным данным, 210 жителей Хатлона, среди которых есть женщины и дети, находятся на территориях, подконтрольных ИГ.

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член правления ОАО «Кыргызтелеком»
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судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
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