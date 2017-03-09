Гражданина Таджикистана осудили на 10 лет за публикацию 20 видеороликов ИГ

- Таджикистан, общество
- 9:33, 09 марта 2017
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В суде сообщают, что осужденный, будучи в Москве, контактировал с членами террористической группировки «Исламское государство» и был задержал по возвращении на родину в конце 2016 года. В ходе судебного рассмотрения дела его вина в пропаганде идей ИГ была полностью доказана.
Уголовное законодательство Таджикистана предусматривает суровое наказание за пропаганду и вербовку граждан для участия в боевых действиях за рубежом, сообщает радио Озоди.
По материалам суда, О.К. разместил на своей странице в одной из социальных сетей свыше 20 видеороликов, пропагандирующих идеи ИГ и завербовал нескольких молодых таджикистанцев в ряды этой террористической группировки.
По официальным данным, 210 жителей Хатлона, среди которых есть женщины и дети, находятся на территориях, подконтрольных ИГ.
|кто есть кто
|Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
член правления ОАО «Кыргызтелеком»
|Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
|Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ