В США поезд врезался в автобус: Четверо погибли, десятки ранены (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 9:38, 09 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Четыре человека погибли в результате столкновения поезда с автобусом в американском штате Миссисипи. Как сообщает Би-би-си, десятки человек получили ранения.
Трагедия произошла в городе Билокси округа Харрисон: товарный поезд врезался в автобус и протащил его по железнодорожному полотну примерно 100 метров.
Скорость поезда в момент столкновения была относительно невысока, в противном случае число жертв могло быть намного больше.
Как сообщил на брифинге представитель местной полиции, автобус, следовавший из Техаса, по пока невыясненной причине застрял на путях. В автобусе находились примерно 50 пассажиров - преимущественно пожилые люди.
По словам одного из очевидцев, в момент аварии пассажиры автобуса пытались покинуть салон.
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