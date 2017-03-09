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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ООН: Женщины в Казахстане подвержены дискриминации
CA-NEWS (KZ) - оонЖенщины в Казахстане остаются не защищенными от различных форм насилия и домогательств на рабочем месте, говорится в обращении постоянного координатора и представителя ООН в Казахстане Норимасы Шимомура и других сотрудников ООН.

«Мы призываем правительство Казахстана, гражданское общество и частный сектор поддержать достижения женщин, признать существующие проблемы и уделить больше внимания вопросам прав женщин и гендерного равенства на рабочих местах», — говорится в обращении ООН.

Также отмечается, что в законодательстве Казахстана нет определения понятия «сексуальное домогательство», а женщины не защищены от них в общественных местах. По данным ООН, тенденция такова, что «25 процентов сторонних наблюдателей таких ситуаций не предпринимали бы никаких действий, если бы стали свидетелями сексуальных домогательств в общественном месте».

По информации ООН, уровень женской безработицы в Казахстане остается высоким по сравнению с мужской безработицей. 70 процентов наемных работников в сфере здравоохранения, образования и социальных услуг — женщины. Множество женщин работают в неформальном секторе или домашними работниками, а этот «рынок домашнего труда практически полностью функционирует на устных договоренностях работника и работодателя и не защищает домашних работников социально».

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