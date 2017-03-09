США перебрасывают в Сирию дополнительные силы морской пехоты, - The Washington Post

- Азия и мир, политика
- 9:57, 09 марта 2017
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По словам собеседников газеты, в состав новых подразделений морской пехоты США в Сирии вошли артиллерийские батареи гаубиц М777 калибра 155 мм. Кроме того, дополнительные подразделения морской пехоты будут обеспечивать безопасность военнослужащих США, а также станут частью логистической схемы снабжения экспедиционных сил.
Ранее WP сообщала о возможном расширении военного участия в США для штурма Ракки, но тогда отмечалось, что это только в планах. Согласно официальным данным, сейчас в американскую группировку входят 500 человек. Это военнослужащие специального назначения, выполняющие функции советников.
Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй отказался комментировать эти сведения. «По соображениям безопасности я не могу предоставить информацию о передвижении и размещении американских войск в Сирии», - приводит РИА Новости его слова.
|кто есть кто
|Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
член правления ОАО «Кыргызтелеком»
|Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
|Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ