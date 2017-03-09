США перебрасывают в Сирию дополнительные силы морской пехоты, - The Washington Post

- США перебросили в Сирию дополнительные подразделения морской пехоты для участия в освобождении города Ракки, который считается «столицей» террористической группировки «Исламское государство», сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в Минобороны США.

По словам собеседников газеты, в состав новых подразделений морской пехоты США в Сирии вошли артиллерийские батареи гаубиц М777 калибра 155 мм. Кроме того, дополнительные подразделения морской пехоты будут обеспечивать безопасность военнослужащих США, а также станут частью логистической схемы снабжения экспедиционных сил.

Ранее WP сообщала о возможном расширении военного участия в США для штурма Ракки, но тогда отмечалось, что это только в планах. Согласно официальным данным, сейчас в американскую группировку входят 500 человек. Это военнослужащие специального назначения, выполняющие функции советников.

Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй отказался комментировать эти сведения. «По соображениям безопасности я не могу предоставить информацию о передвижении и размещении американских войск в Сирии», - приводит РИА Новости его слова.