Экс-губернатор афганской провинции Герат обвинил Туркменистан в поставках вооружений талибам

- Туркменистан, политика
- 10:04, 09 марта 2017
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По словам политика, после того, как власти Афганистана сократили количество блокпостов пограничной полиции на границе с Туркменией, контроль над отдельными участками границы был ослаблен. Исмаил Хан заявил, что таким образом талибы получили возможность свободно перемещаться через границу и получать оружие у туркменской стороны, сообщает радиостанция «Салам Ватандар».
Впоследствии представители генерального консульства Туркменистана в Герате решительно отвергли эти обвинения, подчеркнув, что предположения лидера моджахедов Исмаил Хана не соответствуют действительности.
Стоит отметить, что ранее подобные обвинения выдвигались некоторыми афганскими политиками в адрес Таджикистана и России, при этом никаких конкретных аргументов, указывающих на вероятность поставок вооружений соседними странами талибам, в каждом из случаев не приводилось.
Напомним, что серия обвинений началась после того, как российская сторона признала наличие контактов с талибами, пояснив, что контакты ограничиваются задачей обеспечения безопасности граждан РФ и дипломатических представительств."
|кто есть кто
|Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
член правления ОАО «Кыргызтелеком»
|Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
|Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ