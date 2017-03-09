Экс-губернатор афганской провинции Герат обвинил Туркменистан в поставках вооружений талибам

Экс-губернатор провинции Герат, один из самых влиятельных политиков на западе Афганистана Мохаммад Исмаил Хан, обвинил Туркменистан в поставках вооружений отрядам талибов, действующим в западных афганских провинциях.

По словам политика, после того, как власти Афганистана сократили количество блокпостов пограничной полиции на границе с Туркменией, контроль над отдельными участками границы был ослаблен. Исмаил Хан заявил, что таким образом талибы получили возможность свободно перемещаться через границу и получать оружие у туркменской стороны, сообщает радиостанция «Салам Ватандар».

Впоследствии представители генерального консульства Туркменистана в Герате решительно отвергли эти обвинения, подчеркнув, что предположения лидера моджахедов Исмаил Хана не соответствуют действительности.

Стоит отметить, что ранее подобные обвинения выдвигались некоторыми афганскими политиками в адрес Таджикистана и России, при этом никаких конкретных аргументов, указывающих на вероятность поставок вооружений соседними странами талибам, в каждом из случаев не приводилось.

Напомним, что серия обвинений началась после того, как российская сторона признала наличие контактов с талибами, пояснив, что контакты ограничиваются задачей обеспечения безопасности граждан РФ и дипломатических представительств."