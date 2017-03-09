РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Экс-губернатор афганской провинции Герат обвинил Туркменистан в поставках вооружений талибам
CA-NEWS (TM) - провинция Герат АфганистанЭкс-губернатор провинции Герат, один из самых влиятельных политиков на западе Афганистана Мохаммад Исмаил Хан, обвинил Туркменистан в поставках вооружений отрядам талибов, действующим в западных афганских провинциях.

По словам политика, после того, как власти Афганистана сократили количество блокпостов пограничной полиции на границе с Туркменией, контроль над отдельными участками границы был ослаблен. Исмаил Хан заявил, что таким образом талибы получили возможность свободно перемещаться через границу и получать оружие у туркменской стороны, сообщает радиостанция «Салам Ватандар».

Впоследствии представители генерального консульства Туркменистана в Герате решительно отвергли эти обвинения, подчеркнув, что предположения лидера моджахедов Исмаил Хана не соответствуют действительности.

Стоит отметить, что ранее подобные обвинения выдвигались некоторыми афганскими политиками в адрес Таджикистана и России, при этом никаких конкретных аргументов, указывающих на вероятность поставок вооружений соседними странами талибам, в каждом из случаев не приводилось.

Напомним, что серия обвинений началась после того, как российская сторона признала наличие контактов с талибами, пояснив, что контакты ограничиваются задачей обеспечения безопасности граждан РФ и дипломатических представительств."

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
член правления ОАО «Кыргызтелеком»
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×