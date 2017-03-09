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  9 марта 2017
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Казахстанские феминистки прошлись маршем по Арбату в Алматы (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - 8 марта казахстанские феминистки прошлись маршем по алматинскому Арбату, передает  Tengrinews.kz.

Марш продлился менее десяти минут. Активисты движения KazFem выкрикивали лозунги и в руках держали различные плакаты.

"8 марта и мы планируем отметить эту дату в соответствии с ее историческим значением. Мы хотим возродить традицию, собственно говоря, из-за которой появился праздник, это День борьбы женщин за равные права, против дискриминации на работе и на улице. Сейчас многие говорят, что этот праздник стал праздником женственности из-за того, что женщины всего уже добились и уже не за что бороться. Мы с помощью нашей акции хотим рассказать о том, чего именно не хватает современным женщинам. До сих пор остается разрыв в зарплатах до 31 процента. В составе правительства далеко не 50 процентов женщин. До сих пор существует угроза изнасилования", - объяснила суть акции активистка движения KazFem Вероника Фонова.

Марш прошел без происшествий и задержаний.
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