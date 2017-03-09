Президент Туркменистана подарил несколько песен на 8 марта женщинам страны, одна из них посвящена матери

CA-NEWS (TM) - В зале торжеств Торгово-промышленной палаты в Международный женский день состоялась церемония чествования многодетных матерей. Указом президента Туркменистана почётного звания «Эне мяхри» (Материнская нежность) в текущем году удостоено более двухсот восьмидесяти жительниц Туркменистана, сообщает госинформагентство.

Почётное звание, которого удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие восемь и более детей, учреждено в 2008 году. Таких семей в стране все больше, и это свидетельство уверенности граждан в завтрашнем дне, успешности социально-экономической политики государства

Увертюрой программы стала литературно-музыкальная композиция «Arkadagly zamanda bagtly ýaşaň siz, zenanlar», исполненная артистами театров и детскими танцевальными коллективами страны.

Блистали талантами эстрадные певцы, народные музыканты, популярные юмористы. Настоящим сюрпризом для участников торжества стал видеоролик с песнями лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова «Bagt nury» и «Kalbymda sen». С замиранием сердца внимал зал прекрасным мелодиям о женском счастье и верности, материнской любви, непреходящей красоте родной земли.

С теплотой встречено зрителями исполнение новой песни «Arkadagy dünýä beren ene siz», посвящённой матери главы государства. По завершении торжества прозвучала песня «Halk Watan Arkadag!», отмечается в сообщении.

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