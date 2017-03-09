В Узбекистане экстрадированного из России мужчину осудили на 10 лет за попытку примкнуть к ИГ

- Самаркандский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил местного жителя Фарруха Бобокандова, экстрадированного из РФ, к десяти годам лишения свободы за попытку выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне "Исламского государства", сообщил РИА Новости во вторник представитель прокуратуры области.

"Житель Самарканда Фаррух Бобокандов приговорен к дести годам лишения свободы за участие в террористических организациях и попытке принять участие в боевых действиях за пределами Узбекистана", — сказал собеседник агентства. По его словам, следствием было установлено, что Бобокандов, находясь на заработках в Санкт-Петербурге присоединился к ячейке запрещенной в Узбекистане и РФ террористической организации "Исламское движение Туркестана".

Осенью 2016 года Бобокандов был задержан правоохранительными органами РФ в Санкт-Петербурге и экстрадирован в Узбекистан в рамках уголовного дела об участии в террористической организации, возбужденного следственными органами республики.

"Было установлено, что Бобокандов по поддельному паспорту гражданина Таджикистана намеревался вылететь из Санкт-Петербурга в Стамбул, а после переправиться на территорию Сирии, подконтрольную боевикам ИГ", — отметил представитель прокуратуры.

В Узбекистане в последнее время судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, осуществляющих пропаганду религиозного экстремизма,, а также планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических групп. В августе 2016 года Самаркандский областной суд по уголовным делам осудил пятерых граждан страны, намеревавшихся присоединиться к рядам ИГ в Сирии, на сроки от десяти до 13 лет.

ИГ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.