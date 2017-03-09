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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Китай разрабатывает проект трубопровода для поставки воды из Байкала через территорию Монголии

CA-NEWS (MNG) - Власти китайского города Ланьчжоу (северная провинция Ганьсу) рассматривают планы постройки трубопровода (1000 км) для поставки воды из озера Байкал, сообщает британское издание The Guardian.

Подобный проект позволил бы решить проблему с нехваткой воды в засушливом регионе Китая, где в год выпадает только 380 мм осадков, отмечает издание.

Издание сравнивает масштаб данной инициативы с гипотетической попыткой перекачки воды из озера Комо на севере Италии в Лондон.

«После того, как технические вопросы будут решены, дипломаты должны сесть и поговорить друг с другом о том, как каждая из сторон выиграет от такого международного сотрудничества», - сказал вице-президент китайского общества экономических реформ Ли Луоли (Li Luoli).

Предполагается, что трубопровод протяженностью 1000 км мог бы начаться от юго-западной оконечности озера, пройти через территорию Монголии, горный проход Хэси до Ланьчжоу.

Проект будет способствовать росту как в «экологической среды» Ганьсу так и ее экономики, отмечает издание.

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Комментарии (6)
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Tashkentec
13:47, 09 марта 2017
А не лучше ли китайцам сначала сесть за стол переговоров со всеми сторонами, а потом уже решать технические вопросы? А то получается, что они уже всё и за всех решили... Байкал- уникальное озеро с уникальной флорой и фауной. Решая вопросы водопользования одного региона Китая, можно запросто лишиться самого крупного пресного озера планеты.
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tusha
13:05, 09 марта 2017
для китайцев нет ничего неосуществимого, это они доказали всему миру. так, что это реальный проект. чистая вода - это товар.
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Svoi
12:36, 09 марта 2017
Цитата: vinn-depp 11:50, 09.03.2017
Больные чтоли,потом ,что у Китая будут покупать.Байкальская вода уникальная по чистоте а эти желтолиции поля будут поливать.Нельзя этого допустить,водные ресурсы являются стратегическими,вы ,что потом нефть будете пить вместо воды? Лучше разливайте по бутылкам и подавайте, определенную часть за дорого на запад.Эта вода в1000раз чище ,чем pirrie.
Это кто говорит, бледнолицый?
Или краснокожий?
Реально, потомки Кончиты всегда оставляют свои расистские уши.

Полагаю, вода там нужна как раз для питья.
Все остальное они могут делать местной поставкой воды.

Проблема в другом: интересно, Байкал, это возобновляемый источник воды, как у нас на ледниках, или нет? Он все время пополняется, как у нас, или нет?

Думаю, китайцам в конце концов, все же, придется качать воду с Тибетких гор.
Нет аватара
Svoi
12:36, 09 марта 2017
Цитата: vinn-depp 11:50, 09.03.2017
Больные чтоли,потом ,что у Китая будут покупать.Байкальская вода уникальная по чистоте а эти желтолиции поля будут поливать.Нельзя этого допустить,водные ресурсы являются стратегическими,вы ,что потом нефть будете пить вместо воды? Лучше разливайте по бутылкам и подавайте, определенную часть за дорого на запад.Эта вода в1000раз чище ,чем pirrie.
Это кто говорит, бледнолицый?
Или краснокожий?
Реально, потомки Кончиты всегда оставляют свои расистские уши.

Полагаю, вода там нужна как раз для питья.
Все остальное они могут делать местной поставкой воды.

Проблема в другом: интересно, Байкал, это возобновляемый источник воды, как у нас на ледниках, или нет? Он все время пополняется, как у нас, или нет?

Думаю, китайцам в конце концов, все же, придется качать воду с Тибетких гор.
Нет аватара
vinn-depp
12:03, 09 марта 2017
Сори perrier
Нет аватара
vinn-depp
11:50, 09 марта 2017
Больные чтоли,потом ,что у Китая будут покупать.Байкальская вода уникальная по чистоте а эти желтолиции поля будут поливать.Нельзя этого допустить,водные ресурсы являются стратегическими,вы ,что потом нефть будете пить вместо воды? Лучше разливайте по бутылкам и подавайте, определенную часть за дорого на запад.Эта вода в1000раз чище ,чем pirrie.
кто есть кто
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