Китай разрабатывает проект трубопровода для поставки воды из Байкала через территорию Монголии

CA-NEWS (MNG) - Власти китайского города Ланьчжоу (северная провинция Ганьсу) рассматривают планы постройки трубопровода (1000 км) для поставки воды из озера Байкал, сообщает британское издание The Guardian.

Подобный проект позволил бы решить проблему с нехваткой воды в засушливом регионе Китая, где в год выпадает только 380 мм осадков, отмечает издание.

Издание сравнивает масштаб данной инициативы с гипотетической попыткой перекачки воды из озера Комо на севере Италии в Лондон.

«После того, как технические вопросы будут решены, дипломаты должны сесть и поговорить друг с другом о том, как каждая из сторон выиграет от такого международного сотрудничества», - сказал вице-президент китайского общества экономических реформ Ли Луоли (Li Luoli).

Предполагается, что трубопровод протяженностью 1000 км мог бы начаться от юго-западной оконечности озера, пройти через территорию Монголии, горный проход Хэси до Ланьчжоу.

Проект будет способствовать росту как в «экологической среды» Ганьсу так и ее экономики, отмечает издание.