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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте за четыре года построят 500 многоквартирных домов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане реализуется Программа по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы, согласно которой только в столице предусматривается строительство 500 многоэтажек, сообщили в посольстве Узбекистана в Кыргызстане.

По статистике, сегодня только в Ташкенте почти 76 тысяч семей проживают в домах, построенных 60 лет назад. Программа на 2017-2020 годы предусматривает возведение наибольшего количества жилых домов в городе Ташкенте - 500 домов, в которых будет 23376 квартир. В Республике Каракалпакстан, в столице и всех областях страны в новых многоэтажных жилых домах поселятся 42165 семей.

Финансирующим коммерческим банком Программой определен АКИБ «Ипотека-банк», который будет выдавать заказчикам кредиты на строительство и реконструкцию многоквартирных домов, населению - ипотечные кредиты сроком на 20 лет.
Они включают в себя трехлетний льготный период, пятилетний период со ставкой в семь процентов годовых и последующий период в размере ставки рефинансирования Центрального банка Узбекистана, которая сейчас равна девяти процентам.

В течение следующих четырех лет во всех регионах Узбекистана будут построены в общей сложности 945 пяти-, семи- и девятиэтажных доступных многоквартирных домов в комплексе с сопутствующей инженерной и социальной инфраструктурой. Квартиры в таких домах смогут приобрести преимущественно молодые семьи, жители ветхих жилых домов, а также другие категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Только в этом году в целом по республике запланировано строительство 191 дома на 8121 квартиру с наибольшим количеством вновь возводимых домов в городе Ташкенте (102).

Жильцы новых домов не будут платить налог на имущество по приобретенным квартирам до тех пор, пока не погасят ипотечный кредит, а также на период до 1 апреля 2021 года. Также с суммы, направляемой на погашение ипотеки, не будет взиматься налог на доход физических лиц.

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