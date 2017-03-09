Навруз в Душанбе встретят праздничным фейерверком

- Душанбинские власти решили встретить Навруз ярким фейерверком, решение о запуске праздничного фейерверка в честь Международного праздника Навруз подписал 7 марта, исполняющий обязанности председателя города Душанбе Рустам Эмомали, сообщают таджикские сми.

В решение говорится, что праздничный фейерверк запускается в целях проведения праздника Навруз на высоком организационном и художественном уровне.

Пятиминутный салют планируется произвести 21 марта по завершению праздничного мероприятия, которое продлится с 19 до 21 часа.

Соответствующим городским структурам поручается обеспечить безопасный запуск праздничного фейерверка, создавая для этого необходимые условия.

Навруз в республике празднуется в течение четырех дней — с 21 по 24 марта, эти дни объявлены нерабочими.