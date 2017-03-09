РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Предполагаемому лидеру ОПГ "Четыре брата" Еркину Избасару продлили арест

CA-NEWS (KZ) - Суд продлил арест предполагаемому лидеру ОПГ "Четыре брата" Еркину Избасару, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

"Еркину Избасару продлили арест 3 марта сроком на 1 месяц. Таким образом под стражей он будет находится до 7 апреля", - сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что под следствием сейчас находятся 22 человека. Ранее сообщалось, что по делу были задержаны директор ТОО "Транзитойл групп" Ногаев Н.С., директор "Нурторгай ЖЛТ" Жусупов С.Б., и некий уроженец Беларуси по фамилии Кунцевич.

Напомним, в начале декабря 2016 года КНБ совместно с Антикоррупционной службой и органами внутренних дел провели в ряде городов Казахстана масштабную спецоперацию по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением нефти и нефтепродуктов в западном регионе страны.

Первоначально, по делу были арестованы 12 человек, в числе которых был предполагаемый лидер преступной группировки "Четыре брата" Еркин Избасар. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области. 21 декабря был арестован бывший заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Рахат Аханов.

Следствие подозревает его в участии в организованной преступной группе с использованием своего служебного положения, а также по статье 197, части 4 пункта 1 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные преступной группой".

Ранее Комитет национальной безопасности республики Казахстан обнародовал кадры самоизбиения в следственном изоляторе арестованного Еркина Избасара.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Чоткораев Дуйшонбек Озонович
Первый заместитель председателя - директор Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности
Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
член правления ОАО «Кыргызтелеком»
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×