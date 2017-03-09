В Монголии защитники экологии подали иск об аннулировании лицензии Centerra Gold вокруг горы Ноён-Уул

CA-NEWS (MNG) - Административный суд должен был рассмотреть 7 марта исковое заявление монгольской неправительственной организации «Движение по спасению горы Ноен» об аннулировании лицензии «Centerra Gold», но судебное заседание было отложено на неопределенное время, сообщает в четверг, 9 марта Монцамэ.

Лицензия на добычу полезных ископаемых была выдана кадастровым отделом управления по делам минеральных ресурсов и нефти для добычи золота в местности «Ноен уул».

В ходе судебного разбирательства истец и ответчик подали заявку о проведении экспертизы на оригинал специального разрешения, а также представитель компании «Centerra Gold» обратился в суд с запросом об ознакомлении с материалами дела.

На заседании присутствовали глава неправительственной организации «Движение по спасению горы Ноен» О.Цэрэннадмид, полномочные представители Х.Болорчулуун, Г.Уянга, адвокат Г.Батбаяр, полномочные представители управления минеральных ресурсов и нефти М.Батбаяр и Ж.Магнай, от имени третьей стороны полномочный представитель «Centerra Gold» Д.Хатанбат и адвокат Р.Мэндсайхан.

Напомним, власти Монголии выдали разрешение канадской компании «Centerra Gold» на геологическую разработку участка вокруг горы Ноён-Уул. Позднее, было создано общественное движение «Спасём Ноён-Уул». Активисты общественного движения считают, что горнодобывающая компания уничтожит исторические памятники монголов и их предков.

Курганы Ноён-Уул (монг. Ноён уулын булш) состоят из более чем 200 крупных курганов, каждый приблизительно 2 м в высоту, квадратный в плане, покрывает гробницы из древесины. Они расположены на берегу реки Селенга в горах Северной Монголии к северу от Улаанбаатара в сомоне Батсүмбэр, Төв аймака. Впервые археологические раскопки их проводились в 1924-1925 г.г.

Большинство объектов, обнаруженные при раскопках Ноён-Уул сейчас находятся в Эрмитаже. Некоторые артефакты, найденные позже монгольскими археологами, представлены на выставке в Национальном музее истории Монголии в Улаанбаатаре. Два кургана содержали лакированные чашки, с надписью китайскими иероглифами (считается, что это имена китайских мастеров), датированные сентябрем 5 Года эпохи Цянь-пин, то есть 2-й год до нашей эры.