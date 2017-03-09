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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Верховный комиссар ООН по правам человека похвалил Узбекистан
CA-NEWS (UZ) - Представляя доклад о ситуации с правами человека во всем мире, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн отметил успехи Узбекистана. По его словам, новый президент принимает законы, направленные на повышение эффективности системы правосудия, обеспечение справедливых и независимых судебных процессов, сообщает Радио ООН.

«Совсем недавно, в октябре, в законе о реформе в правовой сфере изложены условия справедливого судебного процесса, надлежащего отправления правосудия и независимости судов. Реализация этих законов – ключевое условие дальнейших позитивных изменений на благо всего народа Узбекистана».

Зейд Раад аль-Хусейн считает, что прямым следствием принятых законов стало освобождение некоторых заключенных, в том числе журналиста Мухаммада Бекжанова, который провел в тюрьме 18 лет и длительное время провел в одиночной камере.

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