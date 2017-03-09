РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
На Мальте обрушилась скала «Лазурное окно» из эпизода «Игры престолов» (фото)

CA-NEWS (CA) - Знаменитое «Лазурное окно» - 28-метровая известняковая скала в форме арки На мальтийском острове Гоцо – обрушилось в среду утром, сообщает издание Times of Malta.

«Внезапно арка обрушилась в море, подняв огромный фонтан брызг», - рассказал житель города Шаара на острове, ставший свидетелем внезапного исчезновения объекта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат отметил, что, согласно отчетам, поступавшим в течение трех лет, обрушение скалы было неизбежно из-за естественной коррозии. «Этот грустный день настал», - добавил Мускат.

В своем Twitter Мускат опубликовал фотографию, как теперь выглядит берег Лазурной бухты.

Мальтийский министр по делам окружающей среды Хосе Эррера сообщил, что по данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.

Рядом со скалой был снята сцена дотракийской свадьбы из телевизионного сериала «Игра престолов», отмечает The Guardian. Издание ссылается на одного из пользователей Twitter, который опубликовал кадр из сериала.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
tusha
12:38, 09 марта 2017
доигрались............
кто есть кто
Чоткораев Дуйшонбек Озонович
Первый заместитель председателя - директор Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности
Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
член правления ОАО «Кыргызтелеком»
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×