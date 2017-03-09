На Мальте обрушилась скала «Лазурное окно» из эпизода «Игры престолов» (фото)

CA-NEWS (CA) - Знаменитое «Лазурное окно» - 28-метровая известняковая скала в форме арки На мальтийском острове Гоцо – обрушилось в среду утром, сообщает издание Times of Malta.

«Внезапно арка обрушилась в море, подняв огромный фонтан брызг», - рассказал житель города Шаара на острове, ставший свидетелем внезапного исчезновения объекта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Gutted that the "Azure Window" on Gozo in Malta has collapsed in a storm. So glad to have seen it in September '16 #malta #AzureWindow pic.twitter.com/t0ExmtL74f — Jonnie Atha (@Jonathan_Atha) March 8, 2017

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат отметил, что, согласно отчетам, поступавшим в течение трех лет, обрушение скалы было неизбежно из-за естественной коррозии. «Этот грустный день настал», - добавил Мускат.

В своем Twitter Мускат опубликовал фотографию, как теперь выглядит берег Лазурной бухты.

Мальтийский министр по делам окружающей среды Хосе Эррера сообщил, что по данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.

Рядом со скалой был снята сцена дотракийской свадьбы из телевизионного сериала «Игра престолов», отмечает The Guardian. Издание ссылается на одного из пользователей Twitter, который опубликовал кадр из сериала.