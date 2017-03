На Мальте обрушилась скала «Лазурное окно» из эпизода «Игры престолов» (фото)

CA-NEWS (CA) - Знаменитое «Лазурное окно» - 28-метровая известняковая скала в форме арки На мальтийском острове Гоцо – обрушилось в среду утром, сообщает издание Times of Malta.

«Внезапно арка обрушилась в море, подняв огромный фонтан брызг», - рассказал житель города Шаара на острове, ставший свидетелем внезапного исчезновения объекта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Gutted that the "Azure Window" on Gozo in Malta has collapsed in a storm. So glad to have seen it in September '16 #malta #AzureWindow pic.twitter.com/t0ExmtL74f