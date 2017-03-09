Трудовые мигранты из Узбекистана будут ездить в Польшу

- Делегация Министерства труда Узбекистана находится с визитом в Польше. В рамках визита узбекской делегации прошли встречи с руководителями польских компаний в Варшаве для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества, сообщили в министерстве труда РУз.

На днях прошли две встречи с губернаторами областей Лодзь и Люблин. Заместитель начальника Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Минтруда Узбекистана Х.Асамов рассказал об истории создания Агентства, его целях и задачах, обозначил выгоды подобного сотрудничества, ознакомил представителей принимающей стороны с системой образования и подготовки специализированных кадров в Узбекистане.

В ходе встреч губернаторы польских областей подтвердили свою готовность к подобному сотрудничеству, обратив внимание всех присутствующих на острую нехватку квалифицированных подготовленных кадров в областях сельского хозяйства, животноводства, текстильной и пищевой промышленности. Обозначив круг проблем, связанных с выдачей разрешения на работу, они выразили готовность ускорить и упростить данную процедуру, дабы работники из Узбекистана скорее приступили к своим обязанностям на новых рабочих местах.

Представители польской стороны в будущем надеются не только принимать на работу квалифицированных сотрудников из Узбекистана, но и выводить на рынок Узбекистана ведущие польские компании, инвестировать средства в экономику РУз, отметили в минтруда.