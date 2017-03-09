Чистая прибыль КазТрансОйла упала за год на 41,2%

- Выручка отдельно по АО «КазТрансОйл» за 2016 составила $609,1 млн, что на 0,9% ниже показателя 2015 года, уточняется в сообщении.

Чистая прибыль отдельно по компании КазТрансОйл по итогам года составила $148,7 млн, что на 41,2% ниже прошлогоднего результата.

Консолидированная выручка компании составила $657,4 млн, что на 2,8% ниже показателя предыдущего года.

Консолидированная чистая прибыль АО по итогам 2016 составила $141,3 млн, что на 0,4% ниже результата 2015.

Напомним, 90% компании принадлежит нацкомпании «КазМунайГаз», 10% акций торгуются на Казахстанской фондовой бирже. Балансовая стоимость одной простой акции на 1 января 2017 составляла $4,8. Первоначальная цена акции при выходе на IPO составляла $2,3. Торговля этими ценными бумагами началась в декабре 2012, и после этого стоимость акций росла, сообщает Forbes.

КазТрансОйл является участником и акционером двух юридических лиц с иностранным участием:

- ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (ККТ), участниками которого на паритетной основе являются КазТрансОйл и CNODC. ККТ владеет нефтепроводами Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь общей протяжённостью 1 759 км с пропускной способностью 12 млн т/г.

- АО «СЗТК «МунайТас» - акционерами которого являются АО «КазТрансОйл» (51% акций) и CNPC Exploration and Development Company Ltd. (49% акций). МунайТас владеет нефтепроводом Кенкияк-Атырау протяженностью 448,8 км. с пропускной способностью 6 млн т/г.

Также компания владеет 100% акций Batumi Terminals Limited (Кипр), через которую осуществляется непосредственное владение и управление производственными активами в Грузии – ООО «Батумский нефтяной терминал», и имеет эксклюзивные права на управление в отношении 100% акций ООО «Батумский морской порт».