Чистая прибыль КазТрансОйла упала за год на 41,2%

- Казахстан, новости компаний
- 12:29, 09 марта 2017
- Просмотров: 181
Чистая прибыль отдельно по компании КазТрансОйл по итогам года составила $148,7 млн, что на 41,2% ниже прошлогоднего результата.
Консолидированная выручка компании составила $657,4 млн, что на 2,8% ниже показателя предыдущего года.
Консолидированная чистая прибыль АО по итогам 2016 составила $141,3 млн, что на 0,4% ниже результата 2015.Напомним, 90% компании принадлежит нацкомпании «КазМунайГаз», 10% акций торгуются на Казахстанской фондовой бирже. Балансовая стоимость одной простой акции на 1 января 2017 составляла $4,8. Первоначальная цена акции при выходе на IPO составляла $2,3. Торговля этими ценными бумагами началась в декабре 2012, и после этого стоимость акций росла, сообщает Forbes.
КазТрансОйл является участником и акционером двух юридических лиц с иностранным участием:
- ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (ККТ), участниками которого на паритетной основе являются КазТрансОйл и CNODC. ККТ владеет нефтепроводами Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь общей протяжённостью 1 759 км с пропускной способностью 12 млн т/г.
- АО «СЗТК «МунайТас» - акционерами которого являются АО «КазТрансОйл» (51% акций) и CNPC Exploration and Development Company Ltd. (49% акций). МунайТас владеет нефтепроводом Кенкияк-Атырау протяженностью 448,8 км. с пропускной способностью 6 млн т/г.
Также компания владеет 100% акций Batumi Terminals Limited (Кипр), через которую осуществляется непосредственное владение и управление производственными активами в Грузии – ООО «Батумский нефтяной терминал», и имеет эксклюзивные права на управление в отношении 100% акций ООО «Батумский морской порт».