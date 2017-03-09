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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Строительство крупной ГЭС в Пакистане взяло на себя китайское предприятие
CA-NEWS (CA) - 8 марта китайская компания "China Gezhouba (Group) Corporation" и Управление по разработке гидроэнергетики Пакистана подписали коммерческий договор на инженерно-строительные работы по ГЭС "Дасу", это означает, что строительство крупнейшего с точки зрения инвестиций гидроэнергетического проекта в Пакистане взяло на себя китайское предприятие, передает «Жэньминь жибао» онлайн.

ГЭС "Дасу" будет расположен ав бассейне реки Инд, в округе Кохистан провинции Хайбер-Пахтунхва. Это один из крупнейших по объему инвестиций, технологической трудности и установленной мощности проект в стране, основные объекты проекта будут состоять из плотины и вспомогательных сооружений, подземного цеха, туннелей и т.д.

Стало известно, что на втором этапе проекта установленная мощность гидроэнергетического каскада составит 5400 МВт, после окончания строительства годовая производительность составит около 12 млрд киловатт-часов, что эффективно облегчит дефицит электроэнергии в Пакистане. Ожидается, что строительство проекта создаст около 8000 новых рабочих мест, улучшит строительство местной инфраструктуры, будет содействовать развитию промышленности, сельского хозяйства, туризма и т.д., стимулировать местное экономическое и социальное развитие, и улучшит жизнь народа, - говорится в сообщении.

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