Строительство крупной ГЭС в Пакистане взяло на себя китайское предприятие

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- 12:30, 09 марта 2017
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ГЭС "Дасу" будет расположен ав бассейне реки Инд, в округе Кохистан провинции Хайбер-Пахтунхва. Это один из крупнейших по объему инвестиций, технологической трудности и установленной мощности проект в стране, основные объекты проекта будут состоять из плотины и вспомогательных сооружений, подземного цеха, туннелей и т.д.
Стало известно, что на втором этапе проекта установленная мощность гидроэнергетического каскада составит 5400 МВт, после окончания строительства годовая производительность составит около 12 млрд киловатт-часов, что эффективно облегчит дефицит электроэнергии в Пакистане. Ожидается, что строительство проекта создаст около 8000 новых рабочих мест, улучшит строительство местной инфраструктуры, будет содействовать развитию промышленности, сельского хозяйства, туризма и т.д., стимулировать местное экономическое и социальное развитие, и улучшит жизнь народа, - говорится в сообщении.