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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Фоторепортаж: В День матери президент Таджикистана Рахмон с сыновьями посадили экзотические деревья
CA-NEWS (TJ) - Эмомали Рахмон накануне в День матери, вместе с сыновьями — мэром Душанбе Рустамом Эмомали и Сомоном Эмомали принял участие в хашаре по посадке саженцев, сообщает пресс-служба главы Таджикистана

Как сообщается, хашар состоялся в парке Государственного герба, где глава государства и его дети посадили несколько декоративных и вечнозеленых деревьев.

В ходе хашара президент и его сыновья посадили декоративные деревья, завезенные в страну из Европы. В целом в рамках хашара были посажены более 430 уникальных и редких деревьев, в том числе более 70 каштанов, 120 канзасских слив, 95 магнолий, 120 кипарисов и можжевельников.

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Комментарии (1)
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tusha
13:09, 09 марта 2017
единственная польза для города.........
кто есть кто
Чоткораев Дуйшонбек Озонович
Первый заместитель председателя - директор Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности
Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
член правления ОАО «Кыргызтелеком»
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