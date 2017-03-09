Фоторепортаж: В День матери президент Таджикистана Рахмон с сыновьями посадили экзотические деревья

- Эмомали Рахмон накануне в День матери, вместе с сыновьями — мэром Душанбе Рустамом Эмомали и Сомоном Эмомали принял участие в хашаре по посадке саженцев, сообщает пресс-служба главы Таджикистана

Как сообщается, хашар состоялся в парке Государственного герба, где глава государства и его дети посадили несколько декоративных и вечнозеленых деревьев.

В ходе хашара президент и его сыновья посадили декоративные деревья, завезенные в страну из Европы. В целом в рамках хашара были посажены более 430 уникальных и редких деревьев, в том числе более 70 каштанов, 120 канзасских слив, 95 магнолий, 120 кипарисов и можжевельников.