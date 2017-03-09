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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии прошел международный Ледовый фестиваль (фото)
CA-NEWS (MNG) - Международный Ледовый фестиваль «Blue Pearl» (Голубая жемчужина) прошел в селе Хатгал на южном берегу монгольского озера Хувсугул.

На двухдневном мероприятии направленном на развитие зимнего туризма в Монголии посетителям могли увидеть ледяные скульптуры, монгольскую национальную стрельбу из лука, катание на санях, конные скачки, катание на коньках и другое.

Портал Gogo представляет фоторепортаж с этого мероприятия.

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