В Монголии прошел международный Ледовый фестиваль (фото)

- Международный Ледовый фестиваль «Blue Pearl» (Голубая жемчужина) прошел в селе Хатгал на южном берегу монгольского озера Хувсугул.

На двухдневном мероприятии направленном на развитие зимнего туризма в Монголии посетителям могли увидеть ледяные скульптуры, монгольскую национальную стрельбу из лука, катание на санях, конные скачки, катание на коньках и другое.

Портал Gogo представляет фоторепортаж с этого мероприятия.