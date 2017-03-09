Случаи использования детсадов Узбекистана в качестве борделей привели к тотальным проверкам всех детских учреждений страны (видео)

- Во всех детских дошкольных учреждениях Узбекистана проводятся специальные проверки и рейды после того, как общественности стало известно о том, что в 23 детских садах Сурхандарьинской области в дневное время к детям применяли физическое насилие, а ночами использовали помещения этих учреждений в качестве «борделя». Назначены спецпредставители для осуществления надзора во всех детских дошкольных учреждениях страны, передает centralasian.org

По словам сотрудника Министерства народного образования Узбекистана, случаи разврата в детсадах Сурхандарьинской области «поставили на уши» все госструктуры:

"Органы прокуратуры изучают случаи преступности в детских садах. Специальная группа из числа сотрудников правоохранительных органов проводит свою проверку. Кроме того, хокимияты отправили свои группы для проверки детских дошкольных учреждений. Отделы народного образования проверяют дипломы сотрудников детсадов. Биржи труда проверяют, не допускали ли заведующие детскими садами случаи кумовства при найме на работу. Ко всему прочему, правоохранительные органы проводят рейды во всех детсадах Узбекистана", – сообщил он.

По словам собеседника, несмотря на то, что со дня начала проверок прошло всего лишь 2-3 дня, в 5-6 областях Узбекистана были уволены работники Управлений народного образования.

По данным областной администрации, после проверок в детских дошкольных учреждениях Сурхандарьи были уволены 17 заведующих и десятки работников детсадов. Кроме того, пять работников детских дошкольных учреждений были привлечены к уголовной ответственности.