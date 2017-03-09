РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Публикации Wikileaks помогают врагам США, - ЦРУ
CA-NEWS (CA) - Центральное разведывательное управление США обвинило сайт Wikileaks в том, что его публикации, в которых, как утверждают их авторы, раскрывается хакерский инструментарий американских спецслужб, ставят под угрозу безопасность американцев. Об этом пишет Би-би-си.

"Американская общественность должна быть сильно встревожена любыми утечками Wikileaks, которые нацелены на то, чтобы нанести ущерб способности разведслужб защищать США против террористов и других врагов", - заявила официальный представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак.

Она не стала подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов.

Во вторник сайт Wikileaks выложил тысячи документов, в которых, в частности, идет речь о вирусах для компьютеров и смартфонов, а также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.

Согласно этому массиву документов, в арсенале кибероружия, якобы имеющемся у Центрального разведывательного управления США, есть вирусы, которые могут заразить гаджеты с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры.

"Такие утечки не только ставят под угрозу личный состав и операции, проводимые спецслужбами США, но и обеспечивают наших противников инструментами и информацией, способной причинить нам вред", - сказала Хорниак.

Она также отметила, что действия ЦРУ не направлены против американских граждан. По закону, Центральное разведывательное управление не имеет права проводить спецоперации в отношении граждан США - как внутри страны, так и за рубежом.

Wikileaks называет публикацию первой из серии запланированных разоблачений хакерской деятельности ЦРУ.

На сайте говорится, что вся эта информация уже бесконтрольно циркулировала в кругах хакеров, которые раньше работали на американское правительство, а также ныне действующих подрядчиков.

Многие эксперты считают материалы, опубликованные Wikileaks, подлинными.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Чоткораев Дуйшонбек Озонович
Первый заместитель председателя - директор Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности
Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
член правления ОАО «Кыргызтелеком»
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×