На Московской бирже резко выросли курсы доллара и евро

- Торги валютой на Московской бирже открылись 9 марта резким ростом курсов доллара и евро. На пике стоимость доллара достигла отметки 58,9775 руб., что на 79,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим курс евро впервые на этой неделе поднялся выше 62 руб., достигнув на максимуме отметки 62,1275 руб., что на 59 коп. выше уровня закрытия торгов 7 марта, сообщает сегодня РБК.

Ослабление рубля последовало за произошедшим в среду обвалом мировых цен на нефть. В ходе вчерашних торгов на бирже ICE стоимость нефти марки Brent упала на фоне увеличения объемов запасов и добычи в США более чем на 5%, за день баррель подешевел почти на $3. Торги валютой на Московской бирже вчера не проводились в связи с празднованием Международного женского дня, однако на внебиржевом рынке курс рубля снизился примерно на 1%.

Сегодняшние торги нефтью на бирже ICE открылись ростом котировок. Стоимость барреля Brent колеблется в районе $53,5, оставаясь выше уровня закрытия предыдущих торгов.