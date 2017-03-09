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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан впервые экспортировал зерно во Вьетнам через территорию Китая
CA-NEWS (KZ) - Казахстан впервые экспортировал зерно во Вьетнам. Поставки 720 тысяч тон зерна осуществлены через территорию Китая.

Согласно сообщению МИД Республики Казахстан, первая партия казахстанского зерна отправлена из порта Ляньюнган (Китай) в порт Хошимин (Вьетнам).

Из Казахстана со станции Жалтыр состав из 32 контейнеров с 700 тоннами казахстанского зерна отбыл в конце января.

По случаю отправки продукции казахстанских производителей в порту Ляньюньган состоялась торжественная церемония.

Выступая на мероприятии, посол Казахстана в Ханое Бекетжан Жумаханов отметил, что основной задачей было не только доставить груз до Вьетнама, но и протестировать маршрут доставки товаров в Юго-Восточную Азию через территорию Китая.

Тем самым Казахстан может не только экспортировать свою продукцию, но и поставлять во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии по транспортному коридору «Казахстан – Ляньюньган (КНР) – Вьетнам» товары других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вьетнамская компания, которая приобрела данную партию пшеницы (720 тонн) намерена протестировать качество продукта и, в случае положительных результатов, увеличить объемы импорта казахстанского зерна.

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