Nike представила спортивный хиджаб для мусульманок
- Азия и мир, общество
- 14:23, 09 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Производитель спортивной одежды и аксессуаров компания Nike разработала специальный головной убор Pro Hijab для мусульманок, занимающихся спортом, передает Associated Pressсо ссылкой на сообщение компании.
Спортивный хиджаб появится в продаже в следующем году, Разработка спортивного хиджаба заняла около года.
Nike introduces new line of sports hijab for Muslim female athletes https://t.co/23icreh05I pic.twitter.com/ztZDIFeFtT— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) March 7, 2017
Их планируют шить из легкого полиэстра темных тонов. Благодаря множеству крошечных отверстий ткань будет дышащей, но при этом непрозрачной. Хиджаб будет выпущен в трех цветовых моделях — черной, серой и обсидиановой.
В разработке спортивной одежды для мусульманок участвовали сами спортсмены, в том числе фигуристка из Арабских Эмиратов Захра Лари, участница зимних Олимпийских игр в Сочи.
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