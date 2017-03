Nike представила спортивный хиджаб для мусульманок

- Производитель спортивной одежды и аксессуаров компания Nike разработала специальный головной убор Pro Hijab для мусульманок, занимающихся спортом, передает Associated Press со ссылкой на сообщение компании.

Спортивный хиджаб появится в продаже в следующем году, Разработка спортивного хиджаба заняла около года.

Nike introduces new line of sports hijab for Muslim female athletes https://t.co/23icreh05I pic.twitter.com/ztZDIFeFtT