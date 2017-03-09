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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Nike представила спортивный хиджаб для мусульманок
CA-NEWS (CA) - Производитель спортивной одежды и аксессуаров компания Nike разработала специальный головной убор Pro Hijab для мусульманок, занимающихся спортом, передает Associated Pressсо ссылкой на сообщение компании.

Спортивный хиджаб появится в продаже в следующем году, Разработка спортивного хиджаба заняла около года.

Их планируют шить из легкого полиэстра темных тонов. Благодаря множеству крошечных отверстий ткань будет дышащей, но при этом непрозрачной. Хиджаб будет выпущен в трех цветовых моделях — черной, серой и обсидиановой.

В разработке спортивной одежды для мусульманок участвовали сами спортсмены, в том числе фигуристка из Арабских Эмиратов Захра Лари, участница зимних Олимпийских игр в Сочи.

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