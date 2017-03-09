Nike представила спортивный хиджаб для мусульманок

- Производитель спортивной одежды и аксессуаров компания Nike разработала специальный головной убор Pro Hijab для мусульманок, занимающихся спортом, передает Associated Press со ссылкой на сообщение компании.

Спортивный хиджаб появится в продаже в следующем году, Разработка спортивного хиджаба заняла около года.

Nike introduces new line of sports hijab for Muslim female athletes https://t.co/23icreh05I pic.twitter.com/ztZDIFeFtT — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) March 7, 2017

Их планируют шить из легкого полиэстра темных тонов. Благодаря множеству крошечных отверстий ткань будет дышащей, но при этом непрозрачной. Хиджаб будет выпущен в трех цветовых моделях — черной, серой и обсидиановой.

В разработке спортивной одежды для мусульманок участвовали сами спортсмены, в том числе фигуристка из Арабских Эмиратов Захра Лари, участница зимних Олимпийских игр в Сочи.