Число жертв нападения в столице Афганистана возросло до 49 человек, 76 получили ранения

- Число жертв нападения, совершенного в среду на военный госпиталь в столице Афганистана, возросло до 49 человек, 76 получили ранения, сообщает агентство Пажвак, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли и как минимум 70 пострадали при нападении.

Боевики террористической организации "Исламское государство"* в среду утром атаковали военный госпиталь в Кабуле, расположенный недалеко от посольства США. Согласно данным минобороны Афганистана, нападавших было четверо: один подорвался у главного входа в больницу, остальные проникли внутрь здания. Силы безопасности Афганистана после нескольких часов вооруженного противостояния ликвидировали всех боевиков.

По данным агентства, службы разведки Афганистана проводят расследование, чтобы оценить степень достоверности заявления ИГ об ответственности за теракт, и определить, какая из группировок, действующих в Афганистане, стоит за этим нападением в Кабуле.