Назарбаев дал поручения по развитию Астаны
CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев дал поручения по развитию Астаны,сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана посетил ТОО "Научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан". В ходе посещения главе государства была предоставлена информация о проводимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы.
В пресс-службе отметили, что Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом реализации ряда проектов, направленных на развитие города, в том числе по строительству инфраструктурных объектов, а также объектов социокультурного и коммерческого назначения.
В завершение встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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