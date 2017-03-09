Назарбаев дал поручения по развитию Астаны

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев дал поручения по развитию Астаны,сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана посетил ТОО "Научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан". В ходе посещения главе государства была предоставлена информация о проводимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы.

В пресс-службе отметили, что Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом реализации ряда проектов, направленных на развитие города, в том числе по строительству инфраструктурных объектов, а также объектов социокультурного и коммерческого назначения.

В завершение встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.



