РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Гавайи подали иск в суд для отмены нового иммиграционного указа президента США

CA-NEWS (CA) - Штат Гавайи пытается через суд добиться отмены нового запрета на въезд в США для граждан шести стран. Гавайи стали первым штатом, который обратился в суд с просьбой отменить вновь подписанный Трамп шестого марта запрет, сообщает Би-би-си.

Первый запрет, введенный Трампом в январе, был отменен окружным судом Сиэтла.

В иске, поданном представляющими штат адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорится, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и обучающихся из-за рубежа.

"Гавайи - особенный штат, потому что на протяжении своей истории он был устроен так, чтобы избегать дискриминации", - прокомментировал иск генеральный прокурор штата Даг Чин.

"Двадцать процентов нашего населения родились за рубежом, 100 тысяч наших жителей не имеют гражданства [США], 20% рабочей силы составляют люди из других стран", - добавил Чин.

Первое слушание по иску пройдет на 15 марта, за день до вступления в силу подписанного Дональдом Трампом нового указа, приостанавливающего на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В конце января Дональд Трамп подписал указ, вводивший запрет на въезд гражданам семи стран, который вступал в силу немедленно. "Если бы запрет был объявлен за неделю, то за эту неделю все "злодеи" въехали бы в нашу страну. Повсюду полно плохих парней!", - объяснял Трамп свое решение в "Твиттере".

Еще одним спорным положением первого указа Трампа было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

Решение Трампа вызвало критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей - как в США, так и за их пределами.

После этого федеральный суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США.

Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) 4 февраля полностью приостановил действие указа Дональда Трампа, а спустя неделю апелляционный суд в Сан-Франциско оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Абдумомунов Токтоболот
писатель, драматург, кинодраматург
Мамбеткулов Арстанбек Шамильевич
врио ректора КГЮА, проректор по учебной работе КГЮА
Керезбеков Канат Керезбекович
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×