Гавайи подали иск в суд для отмены нового иммиграционного указа президента США

- Азия и мир, политика
- 15:31, 09 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Штат Гавайи пытается через суд добиться отмены нового запрета на въезд в США для граждан шести стран. Гавайи стали первым штатом, который обратился в суд с просьбой отменить вновь подписанный Трамп шестого марта запрет, сообщает Би-би-си.
Первый запрет, введенный Трампом в январе, был отменен окружным судом Сиэтла.
В иске, поданном представляющими штат адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорится, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и обучающихся из-за рубежа.
"Гавайи - особенный штат, потому что на протяжении своей истории он был устроен так, чтобы избегать дискриминации", - прокомментировал иск генеральный прокурор штата Даг Чин.
"Двадцать процентов нашего населения родились за рубежом, 100 тысяч наших жителей не имеют гражданства [США], 20% рабочей силы составляют люди из других стран", - добавил Чин.
Первое слушание по иску пройдет на 15 марта, за день до вступления в силу подписанного Дональдом Трампом нового указа, приостанавливающего на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
В конце января Дональд Трамп подписал указ, вводивший запрет на въезд гражданам семи стран, который вступал в силу немедленно. "Если бы запрет был объявлен за неделю, то за эту неделю все "злодеи" въехали бы в нашу страну. Повсюду полно плохих парней!", - объяснял Трамп свое решение в "Твиттере".
Еще одним спорным положением первого указа Трампа было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.
Решение Трампа вызвало критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей - как в США, так и за их пределами.
После этого федеральный суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США.
Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) 4 февраля полностью приостановил действие указа Дональда Трампа, а спустя неделю апелляционный суд в Сан-Франциско оставил решение нижестоящей инстанции в силе.
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