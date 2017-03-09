Япония предоставила свыше $3 млн. для улучшения инфраструктуры аэропорта в Душанбе

- Таджикистан, экономика
- 15:37, 09 марта 2017
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Как сообщает посольство Японии в Душанбе, в церемонии подписания также принимала участие г-жа Миеко Ябута, страновой директор представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Республике Таджикистан.
Правительство Японии предоставило грант в размере $3,09 млн. для реализации второй фазы проекта по «Улучшению инфраструктуры международного аэропорта Душанбе». В рамках второй фазы проекта должны будут завершены работы над наружной частью здания терминала аэропорта.
В целом, проект направлен на установку различных видов оборудования, включая систему безопасной посадки самолетов по приборам (ILS), и на строительство и оснащение оборудованием нового грузового терминала, сообщает Авеста .
Для реализации проекта по «Улучшению подстанций в г. Душанбе» был выделен грант в размере $19 млн. для увеличения производительности и устойчивости энергоснабжения в г. Душанбе путем восстановления подстанции «Промышленная» и строительства новой подстанции «Радиостанция».
Правительство Японии также внесла значительный вклад в проект по «Укреплению национального планирования семьи», предоставив $1,7 млн. из общей стоимости проекта в $2,7 млн.
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