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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Япония предоставила свыше $3 млн. для улучшения инфраструктуры аэропорта в Душанбе
CA-NEWS (TJ) - тадж_японПосол Японии в Таджикистане Хаджимэ Китаока и министр иностранных дел РТ Сироджиддин Аслов подписали сегодня, 9 марта в Душанбе Обменные ноты по двум инфраструктурным проектам — «Улучшение инфраструктуры международного аэропорта Душанбе» и «Улучшение здравоохранения и расширения прав и возможностей женщин в Таджикистане.

Как сообщает посольство Японии в Душанбе, в церемонии подписания также принимала участие г-жа Миеко Ябута, страновой директор представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Республике Таджикистан.

Правительство Японии предоставило грант в размере $3,09 млн. для реализации второй фазы проекта по «Улучшению инфраструктуры международного аэропорта Душанбе». В рамках второй фазы проекта должны будут завершены работы над наружной частью здания терминала аэропорта.

В целом, проект направлен на установку различных видов оборудования, включая систему безопасной посадки самолетов по приборам (ILS), и на строительство и оснащение оборудованием нового грузового терминала, сообщает Авеста .

Для реализации проекта по «Улучшению подстанций в г. Душанбе» был выделен грант в размере $19 млн. для увеличения производительности и устойчивости энергоснабжения в г. Душанбе путем восстановления подстанции «Промышленная» и строительства новой подстанции «Радиостанция».

Правительство Японии также внесла значительный вклад в проект по «Укреплению национального планирования семьи», предоставив $1,7 млн. из общей стоимости проекта в $2,7 млн.

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